Ligue 1 : Nîmes – Stade Rennais et Amiens – Stade de Reims, les compos

Deux matches en retard de Ligue 1 débuteront à 19h : Nîmes Olympique – Stade Rennais et Amiens SC – Stade de Reims.

La Ligue 1 se met à jour ! Trois matches en retard ont lieu ce soir, les deux premiers débutant à 19h. Chose surprenante, entre Nîmes, Rennes, Amiens et Reims, ce sont les plus mal-classés, les Gardois, qui ont été les seuls à s’imposer le week-end dernier. Les Rouge et Noir, battus par l’OM (0-1) vendredi dernier, tenteront de réduire l’écart de huit points qui les séparent des Phocéens, 2es du championnat.

Nîmes : Bernardoni – Alakouch, Briançon (c), Martinez, Miguel – Fomba, Deaux, Valls – Ferhat, Ripart, Philippoteaux.

Rennes : Mendy – Traoré, Da Silva (c), Gnagnon, Maouassa – Raphinha, Léa-Siliki, Camavinga, Tait – Hunou, Niang.

Amiens : Gurtner (c) – Calabresi, Dibassy, Chedjou, Jallet – Diabaté, Zungu, Gnahoré, Mendoza – Konaté, Guirassy.

Reims : Rajkovic – Foket, Disasi, Abdelhamid (c), Konan – Munetsi, Cassama – Kutesa, Dingomé, Doumbia – Dia.