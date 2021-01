Ligue 1 : OM – Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

Pour la réception de Lens ce mercredi, André Villas-Boas devra composer sans Alvaro Gonzalez (suspendu), Jordan Amavi (blessé depuis la mi-décembre) et Boubacar Kamara (déchirure). Le coach de l'OM peut cependant espérer les retours de Steve Mandanda et Luis Henrique.

Mandanda de retour avec l'OM ?

Du côté des Sang et Or, Facundo Medina postule. En revanche, Franck Haise devra se passer de Yannick Cahuzac (suspendu) en plus de son patron de défense Loïc Badé et de Corentin Jean, tous deux en reprise mais un peu court. Cheick Traoré est toujours absent.

Les absents du côté du RC Lens : Cahuzac (suspendu), Badé, Jean (reprise), Traoré (genou).

OM : Mandanda (cap.) - Lirola, Caleta-Car, Balerdi, Nagatomo – Rongier, Gueye, Sanson – Thauvin, Benedetto, Payet.

Lens : Leca (cap.) - Gradit, Fortes, Haïdara – Michelin, S.Fofana, Doucouré, Sylla – Kakuta – Sotoca, Kalimuendo.