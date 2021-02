Ligue 1 : OM - PSG, les compos probables et les absents du Clasico

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Entraîneur par intérim de l'OM, Nasser Larguet récupère ses quatre éléments suspendus face à Lens mercredi : Pape Gueye, Michaël Cuisance, Leonardo Balerdi et Saif-Eddine Khaoui. S'il a davantage de solutions que dans l'Artois, il composera quand même avec quelques soucis : Jordan Amavi et Valentin Rongier ne seront pas prêts. Touché à la cuisse, Arkadiusz Milik est incertain. Arrivé dans les dernières heures du marché, Olivier Ntcham attend une dérogation de la LFP et la fin de sa quarantaine pour avoir une chance d'être sur le pré. Vendredi, il ne l'avait pas.

Les absents du côté de l'OM : Amavi (mollet), Rongier (tendinite), Milik (cuisse, incertain), Ntcham (problème de qualification ?).

Le PSG privé de Navas, Milik incertain

Du côté de Mauricio Pochettino et du PSG, on s'attend à plusieurs retours. Neymar Jr et Marco Verratti reviennent de suspension (et du Covid pour l'Italien). Marquinhos et Abdou Diallo seront aptes également. En revanche, pas de Keylor Navas dans les buts, souffrant de la cuisse et out pour le Clasico. Juan Bernat ne reviendra pas avant la fin du mois de mars au mieux. Ander Herrera s'entraînait encore à part à J-2 du match, sa présence est incertaine.

Les absents du côté du PSG : Bernat (croisés), Navas (cuisse), Herrera (reprise, incertain).

OM : Mandanda (cap.) - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Gueye, Kamara – Thauvin, Payet, Germain – Benedetto (ou Milik).

PSG : Rico – Florenzi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Verratti – Di Maria, Neymar, Mbappé – Icardi.