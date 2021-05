Ligue 1 : Rennes - PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Pour affronter le champion de France en titre, le Stade Rennais devra faire sans Adrien Truffert et Jonas Martin, tous deux blessés, et Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi, tous deux suspendus.

Les absents du côté de Rennes : Truffert (pubalgie), Martin (cheville), Camavinga, Nzonzi (suspendus).

Mbappé suspendu

Kylian Mbappé Credit Photo - Icon Sport

En plus des absences de Juan Bernat et Alexandre Letellier, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, devra se passer de Kylian Mbappé, suspendu lui aussi.

Les absents du côté du PSG : Bernat (ligaments croisés), Letellier (cuisse), Mbappé (suspendu).

Rennes : Gomis - Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Dalbert ou Maouassa - Léa-Siliki, Grenier, Tait - Doku, Terrier, Bourigeaud ou Guirassy.

PSG : Navas - Florenzi ou Dagba, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - Di Maria, Verratti, Neymar - Icardi.