Ligue 1 : saison blanche, 2 montées, 0 descente, une révolution déjà au programme ?

En raison de l’épidémie du coronavirus, le football français est à l’arrêt. La Ligue 1 reprendra-t-elle ? Rien ne permet de l’affirmer. En attendant…

C’est LA question qui taraude désormais tous les fans du football français : la Ligue 1 ira-t-elle vraiment à son terme ? En dépit des assertions des uns, et des démentis des autres, rien, aujourd’hui, ne permet de répondre par l’affirmative. Entraînant, fort logiquement, une série de questions. Qui va être champion ? Qui va descendre ? Qui va monter ? Qui va gagner la Coupe de la Ligue, la Coupe de France ?

Désolé, personne ne sait. En revanche, au sein même des Ligues et des Fédérations, on commence déjà à mettre en place certaines réflexions. Pour rassurer les clubs et éviter de laisser place au doute ambiant. Si l’on en croit le consultant de Canal Plus, Geoffroy Garétier, les décideurs de notre Ligue 1 se seraient éventuellement arrêtés sur cette proposition.

« La saison prochaine avec 22 clubs »

« La situation sanitaire empêche toute reprise du foot à court terme, voire à moyen terme. Mais ne nous leurrons pas, la situation italienne arrive en France avec quelques jours de décalage. Donc la réflexion des dirigeants du foot italien va être menée. Et je peux vous dire qu’elle est déjà mené en même s’ils ne communiquent pas dessus, par les dirigeants du football français. si on ne peut pas terminer la saison à la mi-juillet, ou au plus tard fin juillet, on envisage sérieusement d’annuler la saison et de reprendre globalement les mêmes cas de figure qu’en Italie. Ils seraient prêts à faire une saison prochaine avec 22 clubs. Pas de descente, deux montées et on décale les descentes à la saison prochaine. »

Ce qui ne résoudra pas un autre problème : qui participe aux compétitions européennes ?