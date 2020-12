Ligue 1 : Stade Rennais - OM, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

En conférence de presse, Julien Stéphan a annoncé que le Stade Rennais recevrait l'OM avec un groupe inchangé par rapport à celui qui a battu Nice dimanche (1-0). S'il pourrait changer quelques visages, les idées de jeu devraient être les mêmes que face aux Aiglons.

Les absents du côté du Stade Rennais : Guirassy (cheville), Rugani (lésion), Martin (reprise), Gomis (articulaire), Del Castillo (musculaire).

Payet et Amavi de retour

Pour ce match, André Villas-Boas va récupérer deux cadres : Dimitri Payet, de retour de suspension, et Jordan Amavi. Nemanja Radonjic fait aussi son retour mais il est peu probable que le Serbe ne débute. L'OM sera privé de deux titulaires potentiels : Duje Caleta-Car (suspendu) et Morgan Sanson (out pour deux semaines).

Les absents du côté de l'OM : Caleta-Car (suspendu), Sanson (musculaire).

Rennes : Salin – H.Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Maouassa – N'Zonzi – Doku, Camavinga, Bourigeaud, Tait – Niang (ou Hunou).

Marseille : Mandanda (cap.) - Sakai, Alvaro, Balerdi, Amavi – Rongier, Kamara, Cuisance (ou Gueye) – Thauvin, Benedetto, Payet.