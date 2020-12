Ligue 1 : Stade Rennais – RC Lens, les compos probables

Avec une seule victoire lors des 12 derniers matches, le Stade Rennais va mal et son infirmerie affiche complet. Contre les Sang et Or, Julien Stéphan devra composer sans Serhou Guirassy, blessé à la cheville et sur le flanc jusqu'en janvier 2021, sans Daniele Rugani, et probablement sans les deux cas de Covid de son effectif (Nayef Aguerd et Martin Terrier). Jonas Martin est en reprise et l'incertitude demeure, à l'heure où nous écrivons ces lignes, sur la présence d'Alfred Gomis, touché à l'entraînement mardi, avant l'aller-retour à Krasnodar. Une mise à jour de cet article sera effectué ce vendredi après la conférence de presse de Julien Stéphan.

Rennes décimé, Lens au complet

A Lens, Franck Haise bénéficie toujours d'une exceptionnelle réussite au niveau de l'infirmerie puisque mis à part Cheick Traoré (blessé de longue durée) et Charles Boli (gêne aux ischios), tout le monde est à disposition. Le coach du Racing peut donc continuer à faire ses choix avec toutes ses armes. Il pourrait quand même y avoir quelques changements par rapport au onze défait à Angers (1-3).

Rennes : Salin – H.Traoré, Da Silva (cap.), Nyamsi, Maouassa – Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki (ou Camavinga) – Doku, Hunou, Tait ( ou Del Castillo).

Lens : Leca – Gradit, Badé, Medina (ou Haïdara) – Clauss, Fofana, Cahuzac (cap.), Sylla – Kakuta – Ganago, Kalimuendo.