Ligue 1 : trophées UNFP, qui pour succéder à Mbappé ?

Qui va succéder à Kylian Mbappé, lauréat en février ? L'UNFP dévoile la liste des trois candidats au trophée de meilleur joueur du mois de mars. On retrouve Arkadiusz Milik, auteur de 2 buts et 1 passe décisive le mois dernier, Martin Terrier, auteur de 3 buts, et Wissam Ben Yedder, 2 auteur de buts.

Qui a dit que les élections c'était ce week-end ? Avant de voter pour les présidentielles, le devoir citoyen vous appelle à voter pour le Trophée du Joueur du Mois de mars 📥



Votez pour votre p̶r̶é̶s̶i̶d̶e̶n̶t̶ joueur favori ici : https://t.co/PYZ969zezR#TrophéesUNFP pic.twitter.com/cgjw4ixJxa — UNFP (@UNFP) April 4, 2022

Laurent HESS

Rédacteur