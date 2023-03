Ligue 1 : un nouvel entraîneur quitte son banc de touche ! (officiel)

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

C'est fait. Abdel Bouhazama n'est plus l'entraîneur du SCO d'Angers. Le club, à ce sujet, vient tout juste de rédiger un communiqué. Que voici.

"La Direction d’Angers SCO prends acte de la décision d’Abdel Bouhazama de quitter les fonctions qui étaient jusqu’alors les siennes. Son souhait a été annoncé ce mardi 7 mars aux joueurs et au staff au cours d’une réunion.

Dans un souci de transparence, Angers SCO précise que cette éventualité a été imaginée par Abdel Bouhazama depuis plusieurs jours et que la décision quant à sa mise en retrait de l’équipe première a été pensée par l’intéressé durant la fin du mois de février après plusieurs déconvenues sur le plan sportif. De plus, une controverse est née ce lundi après que des propos, sortis de leur contexte, tenus lors de la causerie d’avant-match, aient fuité dans la presse locale et nationale. Devant la pression médiatique et pour préserver l’image du club et la sérénité du vestiaire, Abdel Bouhazama a annoncé au Président Saïd Chabane qu’il avait décidé de quitter sa fonction d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Le Président accepte la décision du coach.

Pour lever toutes les ambiguïtés et les malentendus, Angers SCO condamne sans réserve la parole prononcée lors de la causerie même si celle-ci semble relever de la maladresse que de l’intention de banaliser une parole sexiste. D’ailleurs, le club qui n’accepte aucune forme de discrimination et condamne le sexisme et la misogynie. Abdel Bouhazama s’est excusé auprès de ses collègues, notamment féminines et a donc préféré tiré les conséquences à la fois de son bilan et de ses maladresses. Par ailleurs, nous rappelons que Abdel Bouhazama a toujours répondu présent lorsque le club a eu besoin de lui. Nous lui sommes reconnaissants pour ses efforts, même si ceux-ci n’ont pas payé, et nous verrons avec lui comment il envisage désormais son avenir. Nous tiendrons informés les médias et nos supporters au sujet des autres décisions qui seront prises."