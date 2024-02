Ligue Europa : Ménès détruit les « gringalets » rennais mais croit encore en l’OM, Toulouse et Lens !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est revenu sur les résultats mitigés des clubs français en barrage de Ligue Europa. L’éditorialiste a notamment tapé très fort sur le Stade Rennais, lourdement battu à Milan (0-3).

« Si Toulouse s’est laissé une porte ouverte, les Rennais, eux, se la sont violemment pris sur les doigts à San Siro. Et pourtant la première période des Bretons était très intéressante dans l’organisation (…) Le début de la deuxième période a été effroyable et on a eu l’impression, pendant un quart d’heures, de voir des petits garçons jouer contre des adultes et surtout de voir des athlètes surpuissants dominer des gringalets (…) La marche était beaucoup trop haute pour les Rennais. »

« Deux clubs qualifiés, ce serait à moindre mal »

S’il a perdu l’espoir de voir les Rouge et Noir renverser la vapeur la semaine prochaine, Ménès croit encore aux chances de l’OM, malgré son nul à Hambourg face au Shakthar Donetsk (2-2) (« Le match du Shakhtar est curieux mais en même temps très révélateur des difficultés de l’OM actuellement ») mais également du RC Lens (0-0 contre Fribourg) et de Toulouse (battu 2-1 à Benfica) : « On peut dire que Rennes est quasiment éliminé, que les trois autres peuvent encore se qualifier. Disons que si on pouvait se retrouver avec deux clubs qualifiés, ce serait à moindre mal ».

Ligue Europa : bilan mitigé mention passable



La moisson du soir est bien maigre, avec deux nuls et deux défaites pour nos clubs français.https://t.co/aWgnQwyiTG via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 15, 2024

