Lille – Bordeaux, les compos probables et les absents

Comme il l'a annoncé en conférence de presse hier, Jocelyn Gourvennec récupère Renato Sanches pour ce match. En revanche, toujours pas de Sven Botman et deux suspendus : Timothy Weah, exclu à Nantes et qui a écopé de deux matchs, ainsi que Xeka par révocation de son sursis.

Les absents du côté de Lille : Weah, Xeka (suspendu), Botman (blessé).

Cinq joueurs suspendus sur ce LOSC - Girondins

Du côté de la lanterne rouge, David Guion compose avec trois titulaires en puissance suspendu (Ahmedhozic, Marcelo, Guilavogui). En revanche, Bordeaux récupère Gaëtan Poussin et Rémi Oudin qui étaient suspendus et le groupe a milité pour la réintégration de Paul Baysse et Jimmy Briand pour qu'ils aident l'équipe à se maintenir.

Les absents du côté de Bordeaux : Ahmedhozic, Marcelo, Guilavogui (suspendus).

Lille : Jardim - Celik, Fonte (cap.), Djalo, Gudmunsson - Zhegrova, Onana, André, Bamba - David, Yilmaz.

Bordeaux : Costil (cap.) - Pembélé, Gregersen, Baysse - Kwateng, Ignatenko, Onana, Mensah - Elis, Hwang, Adli.

Lille - Bordeaux, les compos probables Ce samedi (19h, sur Prime Vidéo), Lille reçoit Bordeaux au stade Pierre-Mauroy pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Voici les compos probables et les absents des deux équipes pour ce match des extrêmes.

Alexandre Corboz

Rédacteur