Lille et Nice font feu en attaque, le Stade Rennais déclare la guerre à Nantes et Lorient

OGC Nice : Sallai visé, Viti vers un départ ? En quête d’un renfort au poste d’ailier droit, l’OGC Nice aurait des vues sur un certain Roland Sallai (26 ans). D’après Giacomo Iacobellis, journaliste de Tutto Mercato Web, le club espagnol de Villarreal serait également intéressé par l’attaquant hongrois de Fribourg estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt. Par ailleurs, Mattia Viti pourrait quitter le Gym cet été. Selon Ignazio Genuardi, le défenseur central de 21 ans sous contrat jusqu’en 2027 figure en bonne position à la Fiorentina. 🟡🟡 El #VillarrealCF piensa en Roland Sallai del #SCFreiburg para reforzar su delantera este verano. El #OGCNice, también interesado @alaimotmw @TuttoMercatoWeb — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) June 17, 2023

Mais aussi...

LOSC : 10 millions sur Haraldsson ?

Le LOSC veut anticiper le départ de certains éléments en attaque (Bamba, David, Ounas). Ainsi, d’après le journaliste Cornelius Gabe, Lille a fait une première offre de 8M + 2M€ en bonus pour Hákon Haraldsson, proposition qui a été refusée par Copenhague qui attend 15 millions d’euros. Lille devrait proposer une nouvelle offre prochainement.

FC Sochaux : Tanchot nommé coach cette semaine ?

Selon L’Est Républicain, le FC Sochaux aurait enfin trouvé son nouvel entraîneur. Après avoir auditionné plusieurs candidats, le club doubiste aurait penché pour Oswald Tanchot, qui devrait être nommé en début de semaine sauf énorme retournement de situation.

Valenciennes FC : deux nouveaux directeurs attendus

Selon L’Équipe, le président du VAFC Eddy Zdziech a trouvé un accord avec Sport Republic pour céder le club hennuyer. Matthias Leterme (ex-Courtrai/BEL) devrait être le directeur général et Ben Chorley (ex-Swindon Town/ANG), le directeur du football. La DNCG doit valider la cession du club nordiste à hauteur de 88 % de la SASP (donc sans les petits porteurs) ce 27 juin lors d'une audition.

Et enfin...

RC Strasbourg : Diallo vers West Ham ?

Selon Ignazio Genuardi, West Ham pourrait perdre Gianluca Scamacca et le remplacer par un certain Habib Diallo. L’attaquant du RC Strasbourg a déjà fait l’objet d’une offre d’un club anglais dont l’identité n’a pas filtré. En Italie, la Salernitana est intéressée.

Stade Rennais : Cloarec vise bien Blas (FC Nantes) et Le fée (Lorient)

Comme cela était pressenti ces derniers jours, Olivier Cloraec a confirmé que le Stade Rennais était bel et bien intéressé par les profils des milieux offensifs du FC Nantes Ludovic Blas et Enzo Le Fée. « Blas et Le Fée sont des joueurs que l’on suit depuis longtemps et qui conviendraient parfaitement à l’équipe. Mais pour l’instant, il n’y a rien de fait. Ils font partie de la liste, oui », a-t-il indiqué au micro de France Bleu Armorique.

SCO Angers : Doumbia attise les convoitises

Selon Foot Mercato, Souleyman Doumbia dispose d'une belle cote sur le mercato. Libre, le latéral gauche du SCO d’Angers possède des touches en Turquie, France, Allemagne et Espagne. Osasuna, le Séville FC, l'Union Berlin ont contacté son entourage tandis que deux clubs de Ligue 1 surveillent aussi sa situation.

Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

