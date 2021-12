Lille - Lyon : les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Pour la réception de l'OL quatre jours après sa qualification probante en Allemagne face à Wolfsbourg, Jocelyn Gourvennec va devoir composer sans son latéral gauche titulaire Reinildo, suspendu. C'est le seul absent de plus par rapport au match de Ligue des Champions.

Les absents du côté de Lille : Reinildo (suspendu), Jardim, Weah (blessés).

Sans Paqueta et Toko Ekambi devant

Malgré un turn-over face à Glasgow, Peter Bosz a perdu un cadre jeudi soir avec la sortie sur blessure de Karl Toko Ekambi. Si Lucas Paqueta, suspendu, n'est toujours pas là et que Sinaly Diomandé et Jason Denayer sont sur le flanc jusqu'en juin 2022, plusieurs titulaires devraient revenir dans le onze dans le Nord. On pense notamment à Houssem Aouar, Bruno Guimaraes, Léo Dubois, Emerson Palmieri ou encore Jérôme Boateng...

Les absents du côté de Lyon : Paqueta (suspendu), Diomandé, Denayer, Toko Ekambi (blessés), Reine-Adélaïde (reprise), Marcelo (choix).

Lille : Grbic - Celik, Fonte (cap.), Botman, Gudmundsson - Ikoné, André, R.Sanches, Bamba - David, Yilmaz.

Lyon : Lopes - Dubois, Boateng, Da Silva (ou Lukeba), Emerson - Caqueret (ou T.Mendes), Guimaraes - Shaqiri, Aouar (cap.), Cherki - Slimani.