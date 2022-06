Le LOSC scrute en Ligue 1, Monaco contrarie l'OM, un ex de l'OL et de Rennes de retour ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Girondins : Danylo Ignatenko prêt à rester

Si rares sont les recrues de Gérard Lopez à avoir convaincu du côté de Bordeaux, Danylo Ignatenko (23 ans) fait quand même partie des bonnes pioches. Arrivé en provenance du Shakthar Donetsk au début du Mercato spécial Ukraine – Russie, le milieu ukrainien se voit bien rester en Gironde même en Ligue 2. Dans un entretien à Football News, le joueur a fait part de son envie affirmée : « Mon avenir ? Tout dépendra de Bordeaux. S’ils veulent m’acheter, lever l’option d’achat, je serai très heureux de rester. Je veux jouer en Europe ».

AS Monaco : Mitchell tente le gros coup Minamino à Liverpool !

Avec la vente d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, l'AS Monaco dispose de liquidités importantes pour lancer son Mercato. Si l'on en croit Foot Mercato, le club asémite serait très intéressé à l'idée de récupérer l'international japonais de Liverpool Takumi Minamino (27 ans). Arrivé à l'hiver 2020 en provenance du RB Salzbourg et lassé de jouer les joueurs de compléments (10 buts, 1 passe décisive en 24 matchs cette saison), l'attaquant nippon n'est pas fermé à un départ malgré ses deux années de contrat restantes (2024). Une offre comprise entre 15 et 20 M€ serait dans les tuyaux.

Selon notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, le principal concurrent pour l'ASM serait le club de Wolverhampton, en négociations avancées pour le faire signer même si Paul Mitchell (directeur sportif anglais de Monaco) n'a pas dit son dernier mot...

LOSC, SCO Angers : Matsima ciblé

Chrislain Matsima est en manque de temps à Monaco, en témoigne ses 7 petites apparitions en Ligue 1 cette saison. Une situation qui ne conviendrait pas au principal intéressé, qui pourrait décider de mettre les voiles au mercato estival. Selon RMC Sport, le défenseur de 20 ans pourrait être prêté la saison prochaine en France. Plusieurs clubs seraient intéressés par le profil du stoppeur de l’ASM, notamment le LOSC et Angers tandis que des formations allemandes seraient aussi sur le dossier.

Montpellier HSC : Maouassa arrive au MHSC

Convoité par le LOSC en Ligue 1, Faitout Maouassa (23 ans) devrait s’engager avec le Montpellier HSC. Selon L’Équipe, l’actuel latéral gauche du Club Bruges devrait être prêté dans les prochains jours pour une saison, sans option d'achat. L’ancien Rennais, qui a déjà échangé avec plusieurs cadres de l'effectif héraultais, a été convaincu par l'opportunité de rejoindre le MHSC après une saison contrastée en Belgique (9 matches).

TFC : une pépite de Feyenoord et un international bosnien ciblés

A l'affût de bonnes affaires à l'étranger, le Toulouse FC (promu en Ligue 1) serait sur les rangs pour recruter l'espoir néerlandais Marouan Azarkan (Feyenoord, 20 ans) selon le média local 1908.nl. Prêté par la saison dernière à l'Excelsior Rotterdam, l'ailier sort d'une saison réussie en Eredivisie (13 buts, 11 passes décisives TTC). L'Excelsior souhaiterait le conserver et le FC Utrecht s'est également positionné.

En Turquie, le Téfécé est aussi sur les rangs pour le milieu défensif bosnien Amir Hadziahmetovic (Konyaspor, 25 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'intéressé est aussi dans les bons papiers de l'Udinese (D1 italienne).

Clermont : un ex de l'OL et de Rennes va signer !

Ancien joueur de l'OL et du Stade Rennais, Mehdi Zeffane (30 ans) est tout proche d'un retour en Ligue 1. Libre depuis son départ du Yeni Malatyaspor (D1 turque), l'international algérien pourrait s'engager avec le Clermont Foot selon Foot Mercato. Le club auvergnat cherche un nouvel arrière droit avec le départ acté, en fin de contrat, d'Akim Zedadka, lequel va s'engager avec le LOSC.

FC Lorient : un pactole surprise grâce à Umut Bozok ?

Sortant d'un prêt réussi à Kasimpasa où il a même fini meilleur buteur de Süper Lig turque (20 buts, 7 passes décisives), Umut Bozok (25 ans) va permettre au FC Lorient de réaliser une jolie plus-value. Kasimpasa ne parvenant pas à s'entendre avec l'entourage du joueur pour lever son option d'achat à 1 M€, les Merlus pourraient récupérer entre 4 et 5 M€ au lieu de la somme initialement prévue. Tous les plus grands clubs de Turquie ainsi que des formations en Espagne et en Italie sont intéressés par le profil du buteur sous contrat jusqu'en juin 2023 en Bretagne.

Montpellier, Brest, Clermont... Le Cardinal les rend tous fous !

Défenseur du SC Bastia en Ligue 2, Julien Le Cardinal (24 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023) intéresse du beau monde dans l'élite. D'après Foot Mercato, Montpellier, Brest et Clermont sont tous chauds pour récupérer le stoppeur aux 35 matchs cette saison (2 buts, 2 passes décisives). Le Paris FC, qui a également formulé une offre, est aussi très chaud. Affaire à suivre.

OM : Monaco torpille le dossier Danilo

Pisté par l’Olympique de Marseille au mercato estival, Danilo attire décidément du beau monde en Ligue 1. Selon Sport, c’est en effet l’AS Monaco qui est récemment veut aux nouvelles pour le milieu défensif de Palmeiras. Le club de la Principauté a déjà contacté l’entourage du joueur brésilien et pourrait prendre de l’avance dans ce dossier cher à Jorge Sampaoli.

FC Lorient : Mendes, l’Espagne plutôt que Montpellier ?

En fin de contrat avec le FC Lorient, Houboulang Mendes pourrait prendre la tangente cet été. Selon notre spécialiste transferts, le latéral droit (ou défenseur central) suscite notamment l’intérêt prononcé d’Almeria, qui sera de retour en Liga la saison prochaine. L’écurie espagnole veut l’ex-Lavallois, qui a récemment été cité du côté du Montpellier HSC.

