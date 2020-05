ASSE, LOSC : ancien Dogue, ex-Vert, il est désormais sans club

Il faut remonter à plus de dix ans pour trouver trace de son passage en Ligue 1. Avant que Kevin Mirallas rejoigne l’Olympiakos, Everton, la Fiorentina, puis, récemment, le club belge du Royal Antwerp. Auparavant, l’attaquant belge avait évolué au LOSC, puis à l’ASSE, deux saisons, sans véritablement confirmer les espoirs placés en lui.

On vient d’apprendre que le Royal Antwerp avait décidé de ne pas conserver Mirallas. Ce dernier a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues, pour deux buts et deux passes décisives la saison écoulée.

De wegen tussen RAFC en Kevin Mirallas scheiden. De huidige overeenkomst wordt niet verlengd.

Kevin, all the best met je verdere carrière!

#RAFC #COYR pic.twitter.com/eFYHi1dF2m

— Royal Antwerp FC (@official_rafc) 7 mai 2020