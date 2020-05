ASSE, OL : Le Graët fixe une échéance pour la finale face au PSG… et recadre Aulas

true

Noël Le Graët, le président de la FFF, s’est confié dans les colonnes de l’Equipe ce samedi. L’occasion d’évoquer la finale PSG – ASSE et le cas Aulas.

Dans les colonnes du quotidien, Noël Le Graët est revenu sur la possibilité de voir la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE se disputer. Tout en glissant un tacle à Jean-Michel Aulas, le président de l’OL qui a brandi la menace des recours. Morceaux choisis.

Il pense qu’Aulas va rentrer dans le rang

« Je conseillerais à Jean-Michel Aulas de se concentrer sur ses deux derniers matches. Il veut faire des recours et réclamer plusieurs dizaines de millions d’euros à la Ligue ? Une fois passée la déception, il est légaliste. Laissons le temps au temps. J’aime bien les gens qui défendent leur club. Mais après, il faut rentrer dans la stratégie globale. Je sais qu’il deviendra sage assez rapidement. Il a encore des possibilités d’être européen en dehors du classement d’hier. »

Une finale de Coupe de France début août ?

« Il y a un intérêt mais on reste soumis aux décisions gouvernementales et à l’évolution du virus. Si on peut jouer début août, aussi bien la finale de la Coupe de France que celle de la Coupe de la Ligue, on le fera. Lyon et le PSG ont tout intérêt à avoir des matches intéressants avant la Ligue des champions. »

La finale pas prioritaire face à la santé

« Bien sûr. Mais pour ma part, je n’ai pas beaucoup parlé d’argent depuis le début de la crise sanitaire. La priorité, c’est la santé. Mais on a un intérêt à jouer. Tout le monde peut le comprendre. »