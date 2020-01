Gonfreville – LOSC (0-2) : Christophe Galtier est déjà tourné vers Lyon

false

Son analyse de la qualification

« Il était important de se qualifier dans un match difficile qui ressemblait énormément à la rencontre de la veille entre Granville et l’OM. Nous avons eu des situations favorables en début de match. Nous n’avons pas su les concrétiser. l’espoir. Ils étaient généreux, ils défendaient bien. Leur gardien a fait plusieurs arrêts. Il y a eu de la maladresse, un manque de présence dans la surface. On s’est laissé porter en fin de première période. C’était mieux en seconde avec l’association de Victor (Osimhen) et de Loïc (Rémy). Ce n’est pas un hasard si ce sont les deux qui marquent ».

Sur la blessure de Bradaric

« Bradaric ? Il a une entorse de la cheville. J’avais mes deux latéraux droits forfaits. J’ai dû innover avec Tiago Djalo dans le couloir. À gauche, il nous reste Reinildo. Je ne connais pas la durée d’absence de Brada ».

Sur la demi-finale face à l’OL mardi

« La demi-finale contre l’OL a une énorme importance à mes yeux. J’aimerais emmener tout le monde au Stade de France : nos salariés, notre Président, et évidemment nos supporters. Nous avons une marche importante à monter. On va s’y préparer sérieusement ».