LOSC : adaptation, Messi, CR7… Lopez savoure le retour au premier plan de Renato Sanches

Ce dimanche, « L’Equipe » consacre un large focus à Renato Sanches (22 ans) avant LOSC – OM. Il faut dire que le Portugais, plus grosse recrue de l’histoire des Dogues (20 M€ au Bayern Munich), commence vraiment à prendre ses marques dans le Nord depuis quelques mois. Excellent à Angers (2-0) il y a dix jours, le Champion d’Europe 2016 rayonne à nouveau.

« Dans cet état de forme actuel, il aurait joué au Bayern »

Dans le quotidien sportif, Gérard Lopez savoure, conscient de disposer d’un joueur prometteur et polyvalent : « Il a une très rare qualité de pouvoir combiner l’aisance technique, notamment dans le jeu vers l’avant, et la débauche d’énergie d’un pur milieu défensif. On lui avait reconnu ces qualités à l’Euro en 2016. Mais il peut être dangereux à tous les postes. Dans cet état de forme actuel, il aurait joué au Bayern. On ne peut pas se passer d’un joueur comme ça ».

« L’exemple-type de la mémoire à court terme qui escorte le football aujourd’hui »

L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois profite également de la tribune qui lui est offerte pour donner un cours magistral de gestion humaine : « C’est l’exemple-type de la mémoire à court terme qui escorte le football aujourd’hui. On est dans la médiatisation instantanée. Un jeune joueur fait un excellent Championnat d’Europe 2016, on l’élève au rang des stars mondiales comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Mais il faut du temps pour mûrir. Or, Renato n’a peut-être pas choisi à l’époque le très grand club qu’il lui fallait. Le talent, on l’a ou on ne l’a pas. Mais il est plus ou moins valorisé selon l’environnement. Un footballeur reste un être humain qui doit s’adapter à une autre vie à l’étranger. A Lille, on essaye d’enlever cette pression et de se donner un peu de temps pour favoriser l’épanouissement ».