LOSC, ASSE : Christophe Galtier reconnaît une grosse erreur avec les Verts

Elu entraîneur de l’année 2019 par ses pairs et ses prédécesseurs, Christophe Galtier a accordé un long entretien à « France Football ». L’occasion pour le Marseillais, coach du LOSC depuis un peu plus de deux ans, de revenir sur ses dix ans de carrière comme numéro 1… Et de faire son autocritique sur certains pans de sa carrière.

« J’en ai beaucoup trop fait. Pas bien »

Simplement cantonné au rôle d’entraîneur chez les Dogues, Christophe Galtier reconnaît s’être éparpillé à l’ASSE en voulant tout gérer au sein du club sur la fin de ses sept années et demi de mandat : « A Saint-Etienne, ç’a été la richesse de ma fonction. La nature a horreur du vide, et j’ai fait beaucoup de choses. Bien. Puis j’en ai beaucoup trop fait. Pas bien. Parce que quand on passe du temps à penser à autre chose qu’à son management, à la manière de jouer et à élaborer les séances d’entraînement avec son staff, on n’est pas dans l’essentiel de la fonction. Je me suis éparpillé par la force des choses ».

« Je souhaitais vraiment ça, revenir à l’essence même de mon métier »

Dans le Forez, le technicien s’est usé avec le temps. Il a aussi usé les autres : « Il fallait que ça s’arrête. Ici, tout a été clair dès la première discussion, la seule d’ailleurs, avec Luis : tes joueurs, ton staff, l’entraînement, les matches, gestion de l’effectif, c’est tout. Je souhaitais vraiment ça, revenir à l’essence même de mon métier (…) Il y a tellement de choses à faire au quotidien avec les joueurs, le staff. Vous ne pouvez superviser tel joueur, analyser tel autre, parler avec un agent, etc. Pas moi. Plus moi ».