LOSC : blessés, dynamique… Le point de Galtier avant Dijon

true

Le point santé

« Tous les joueurs qui étaient opérationnels contre Amiens le sont pour DFCO – LOSC. Pour Timothy Weah, ça avance bien. On espère l’avoir durant le mois de janvier ».

Sur la nécessité de redresser la barre

« Quand on a des objectifs élevés, il faut être performant dès le début d’année. On a pris une gifle à Monaco, mais c’est le passé. Il serait opportun d’être performant rapidement à l’extérieur. On a eu des faiblesses mentales en déplacement sur la première partie de saison. Est-ce que notre parcours à domicile nous fera gagner en confiance ? On a su l’emporter à Lyon et à Monaco en Coupe. C’est insuffisant, on doit être plus réaliste ».

Sur Dijon et l’enchaînement des matches

« C’est une équipe qui nous a posé des problèmes à domicile cette saison. On avait fait un bon match, mais c’est une équipe très bien organisée. On aura un match difficile, mais j’espère qu’on rendra le leur difficile également. L’enchaînement des matchs après Dijon ? Je n’ai pas la volonté de gérer l’état physique des uns et des autres. Je travaille sur l’équipe la plus compétitive pour affronter le DFCO ».

La blessure de Yazici, une chance pour Luiz Araujo ?

« J’ai parlé avec mes dirigeants lorsqu’on a appris l’indisponibilité de Yazici pour savoir si nous devions chercher quelqu’un. La seule réflexion était de savoir si Timothy serait opérationnel pour l’équipe. J’ai donc parlé avec Luiz Araujo, qui a une opportunité. Il peut jouer à tous les postes sur le plan offensif. Il doit être performant sur le terrain, même s’il préfère jouer dans le couloir droit. La concurrence est là, c’est à lui de saisir les opportunités. Il est bien sur ce début d’année ».

? Galtier « J’ai parlé avec mes dirigeants lorsqu’on a appris l’indisponibilité de Yazici pour savoir si nous devions chercher quelqu’un. La seule réflexion était de savoir si Timothy serait opérationnel pour l’équipe. J’ai donc parlé avec Luiz Araujo, qui a une opportunité » — LOSC (@losclive) January 10, 2020

Sur la progression de Bradaric

« La progression d’un joueur passe aussi par des erreurs. C’est arrivé pour Bradaric. Il travaille beaucoup et doit encore améliorer beaucoup de choses. Il est dans une bonne dynamique, mais il n’a que 20 ans et n’est là que depuis six mois. Bradaric n’a pas de problème de confiance. Contre Amiens, nos latéraux étaient trop bas. Pour les coups de pied arrêtés et la qualité des centres, je vais donner une excuse à mes joueurs : le ballon de la Coupe de la Ligue est totalement différent ».

Le tirage de la Coupe de la Ligue

« Toutes les équipes voulaient éviter le PSG. Je voulais que l’on reçoive pour donner une demi-finale à nos supporters mais nous irons à Lyon. Je pense que ce sera un match très ouvert ».

Retranscription : compte Twitter du LOSC.