LOSC : Campos – Lopez, Pierre Ménès voit la réconciliation possible

Pour Pierre Ménès, le souci entre Luis Campos et Gérard Lopez au LOSC n’est pas insurmontable… A condition que le président mette de l’eau dans son vin.

Depuis un peu plus d’une semaine, le cas de Luis Campos fait parler du côté du LOSC. Le chasseur de tête portugais, bras droit de Gérard Lopez au travers de sa société de scoutisme, va-t-il quitter le Nord de la France ? Mécontent de certaines choses, Luis Campos a brandi la menace d’un départ… refusant cependant de démissionner.

Ménès espère que Gérard Lopez fera preuve de bon sens

Spectateur de ce nouveau déchirement, Pierre Ménès a donné son avis sur la rumeur Campos à Tottenham dans le dernier « Pierrot face cam » organisé lundi soir par « Canal+ » : « Je pense que José Mourinho a pris l’habitude de faire son marché portugais à Lille. Campos c’est quand même quelqu’un qui fait du super boulot, faut pas l’oublier, et des trouvailles assez étonnantes : Pépé, Osimhen, Gabriel… Donc voilà, il y a de très bons joueurs qui sont arrivés grâce à lui. Je pense que Gérard Lopez a peut-être envie de mettre plus son nez dans le sportif, maintenant on n’est pas à l’abri d’imaginer que les deux hommes puissent avoir des discussions ».

Pour le consultant du CFC, le point de non-retour n’est pas (encore) atteint mais il : « Il n’y a pas de problèmes entre Campos et Galtier, ce qui serait le plus contrariant pour Campos à Lille. Avec un peu de bon sens, je pense que ça pourrait s’arranger. Maintenant est-ce que les présidents de club, surtout dans cette période, ont du bon sens ? On pourrait en douter ».