LOSC : ce qui a changé dans le vestiaire lillois ces derniers jours

Un effectif costaud, de vraies individualités, le LOSC a indéniablement tout pour réussir une excellente saison. Impression confirmée hier soir, au cours d’un match parfaitement maitrisé face au Stade Rennais (1-0). Ce qui n’empêche pas dirigeants et supporters d’avoir mal vécu, et on peut le comprendre, les innombrables revers en terrain adverse et l’élimination récente en Coupe de France face au modeste club d’Epinal.

A se demander, au fond, si le LOSC de Galtier n’évolue pas avec deux visages et, surtout, si les joueurs, impériaux à domicile, oublient certains principes loin de Pierre-Mauroy ?

Le technicien lillois en a dit (un peu) plus sur le sujet, hier soir au terme de la rencontre face aux Bretons. Et, visiblement, le mieux constaté vient avant tout d’une prise de conscience collective. « Oui, il y a eu une prise de conscience des joueurs. Ce n’est pas un hasard si Loïc (Rémy) était présent dès le début sur ces deux matches. Avoir des joueurs expérimentés, c’est important dans ces périodes-là. Les autres aussi ont pris conscience. De toute façon à Monaco (1-5), comme à Dijon (0-1) ou à Épinal, c’était trop insuffisant. »