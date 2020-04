LOSC : Ces deux stats qui réhabilitent Jonathan Ikoné

true

S’il effectue une saison assez discrète, Jonathan Ikoné domine deux classements dans les stats du LOSC.

L’agence Opta analyse club par club les joueurs qui portent leur équipe cette saison. Au LOSC, Victor Osimhen est bien évidement le meilleur buteur des Dogues (11 buts), et Benjamin André est à la fois le joueur qui a gagné le plus de duels (204) et celui qui a récupéré le plus de ballons (178).

5 – Tops de Lille en Ligue 1 2019/20 : ⚽️ Buts – Osimhen (13) 🎯 Passes décisives – Ikoné (6) ⚡️ Dribbles réussis – Ikoné (73) 🦾 Duels gagnés – André (204) 🌪️ Ballons récupérés – André (178) Dogues. @losclive pic.twitter.com/jp6RFL7Jks — Optajean (@OptaJean) April 3, 2020

Mais Jonathan Ikoné domine lui aussi deux stats. Alors que sa saison est en dessous de la précédente, l’ancien parisien est le meilleur passeur décisif du LOSC (6 passes décisives) et également le joueur nordiste à avoir réussi le plus de dribbles (173).