LOSC : Christophe Galtier positive malgré la défaite contre Alkmaar

L’entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, n’a pas apprécié la défaite contre l’AZ Alkmaar (1-2) cet après-midi mais il a vu plein de motifs d’espoir.

Cet après-midi, le LOSC s’est incliné face à l’AZ Alkmaar (1-2), 2e du dernier championnat des Pays-Bas. Mais les Dogues ont ouvert le score et ont encaissé leurs buts sur deux tirs assez exceptionnels, qui plus est après que Christophe Galtier ait procédé à plusieurs changements. Ce qui a d’ailleurs incité le technicien a positivé après la partie.

« On a fait un bon match. C’est une défaite sur deux tirs exceptionnels. Il faut retenir les bons temps forts que nous avons eu dans le match et qui ont été assez long. Nous avons manqué de coordination dans les transitions. J’ai apprécié l’attitude de l’équipe dans les temps forts, vouloir mettre une pression sur l’adversaire pour gagner le ballon le plus tôt possible. On a eu le bonheur d’ouvrir le score sur un temps fort quand nous étions assez haut dans le camp adverse. Après, il y a automatiquement de la fatigue avec la chaleur et tous les changements qui arrivent quasiment à l’heure de jeu créant des manques de repères. »

« Il a fallu que je mette Tiago Djalo arrière droit puisque Çelik a eu un petit problème musculaire, Cheikh Niasse qui a découvert le poste de défenseur central à ce niveau-là. En dehors de la défaite qui n’est jamais agréable, il y a la manière dont on perd mais surtout la manière dont on a évolué et ce que les joueurs ont mis dans le match. C’était clairement différent de ce que j’ai vu mercredi matin. »