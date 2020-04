LOSC : coronavirus, calendrier, date butoir…Gérard Lopez répond à tout

true

Le président du LOSC, Gérard Lopez, a une idée assez précise de ce que pourrait être le calendrier en Ligue 1 si la saison reprenait.

On vous le disait récemment sur notre site : le patron du LOSC, Gérard Lopez, fait partie des dirigeants de Ligue 1 qui planchent sur une solution économique pour les clubs professionnels français confrontés à l’épidémie du coronavirus. Ce qui, de toute évidence, n’empêche pas le président nordiste de donner son point de vue sur le calendrier supposé si la saison actuelle venait à reprendre.

Des propos accordés au quotidien Le Monde et retranscrits par Maligue 2. « Dès que l’on dit qu’il faut terminer le championnat, on répond: “Il y a plus important que le foot.” Oui, mais un club c’est aussi des employés, qui ne sont pas juste les joueurs, et qui dépendent de nous. Une date butoir au 3 août a été mise en place pour terminer les compétitions françaises. Entre la Ligue 1, les play-off, les deux coupes, ça représente 17 dates. On a donc besoin de six semaines, ce qui nous amène à une reprise mi-juin, en sachant qu’environ trois semaines de préparation physique préalable sont nécessaires. En jouant un match tous les trois jours, ce n’est pas insurmontable. »

Dates pas compatibles

Pour rappel, ont. appris ce jour que le bureau de la LFP avait voté une date pour la reprise des prochains championnats de L1 et de L2 : le week-end du 22 août prochain. Pas vraiment compatible avec les propos de Gérard Lopez.