LOSC – Coronavirus : Gérard Lopez, la solution de secours pour sauver le foot français !

true

En cas d’échec des négociations entre les clubs et les diffuseurs, Gérard Lopez (LOSC) a été désigné par ses pairs pour chercher un fond privé prêt à venir au secours de la Ligue.

Si le football français s’est mis en pause pour se confiner face à la pandémie mondiale de coronavirus, les présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont quant à eux bel et bien au travail. Depuis plusieurs semaines maintenant, ils multiplient les réunions pour trouver des solutions économiques à la crise actuelle et sauver les instistutions risquants la faillite.

La semaine dernière, la LFP a essuyé un gros coup dur avec le refus de Canal+ et beIN Sports de payer la prochaine traite de droits TV, laquelle arrivait à échéance au 5 avril. Depuis, un groupe de travail s’est mis en place en cellule de crise, porté par Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM) ou encore Jean-Pierre Rivère (OGC Nice) pour récupérer une partie de cet argent.

Si les « négociateurs » n’y parvenaient pas, la Ligue se tournerait alors vers son plan B : solliciter un prêt auprès de fonds privés. Selon « RMC Sport », les clubs de L1 – L2 auraient déjà désigné l’homme chargé de mener ces discussions (un spécialiste de ce genre d’opérations) : Gérard Lopez. Jouissant d’une excellente réputation aux USA et en Angleterre, le Président du LOSC l’a déjà fait pour son club. Il faudra cette fois-ci oeuvré à plus grande échelle.