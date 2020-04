LOSC – Coronavirus : Lopez a déjà activé ses contacts pour sauver la L1 !

true

Gérard Lopez a confirmé être chargé par la LFP de plancher l’éventuel recours à des fonds privés pour sauver le foot français.

Si le plan A des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 consiste à négocier avec Canal+ et beIN Sports pour réclamer une partie des droits TV, la LFP ne met pas tous ses œufs dans le même panier et a demandé à Gérard Lopez de se tenir à disposition si d’aventure il fallait emprunter de l’argent à des fonds privés.

Une réserve d’argent facile à activer ?

Il faut dire que le président du LOSC – qui a bâti son modèle économique là-dessus – est un spécialiste. En marge d’une réunion téléphonique du syndicat Première Ligue, Gérard Lopez a confirmé être prêt à se mettre au travail.

Comme annoncé dans la presse, Gerard Lopez est en train d’activer ses réseaux pour trouver des solutions afin d’éviter le crash financier de certains clubs. Certains sont sur un fil. Les contacts ont déjà été établis par le président du LOSC. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) April 4, 2020



« Cela se fait avec des garanties, c’est ce dont on doit discuter avec la ligue et les clubs. Je donne un coup de main parce que je les connais et que je peux peut-être aider à faire accélérer le processus. Les garanties seront importantes mais c’est une question de semaines, pas de mois, si on ne perd pas trop de temps avec la préparation. C’est quelque chose qui peut se faire assez rapidement », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par « RMC ». Manu Lonjon vae mme plus loin en assurant qu’il a déjà activé ses contacts. Bien sûr, la LFP compte garantir ses ressources avec l’argent à venir du futur contrat de droits TV signé avec Mediapro sur la période 2020-24.