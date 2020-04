LOSC – Coronavirus : José Fonte justifie son confinement en Angleterre

true

Si l’Angleterre n’est pas moins touché que la France par la crise du Covid-19, José Fonte a décidé de se confiner de l’autre côté de la Manche. Il s’explique.

La Ligue 1 et tous les championnats en suspend avec la crise du coronavirus, José Fonte a fait le choix de quitter la France. Mais, plutôt que de faire comme beaucoup et rentrer dans son pays, le défenseur portugais a décidé de se confiner… à Londres, là où réside sa famille et où il disposait des meilleures conditions d’entraînement.

De meilleures conditions pour poursuivre l’entraînement

Dans un entretien à « beIN Sports », le capitaine du LOSC a justifié ce choix surprenant : « L’entretien physique n’est pas facile car je suis aussi professeur de mathématiques pour mon fils et, le matin, je reste avec lui et ma petite fille pour faire des exercices d’écoles. Après, je vais travailler ma forme comme le LOSC m’a demandé. Ce n’est pas facile car je suis sûr qu’il y’a des joueurs qui n’ont pas la possibilité de travailler avec tous les outils d’entraînement. C’est aussi pour ça que j’ai décidé de venir à Londres. J’ai toutes les conditions pour garder la forme physique alors qu’à Lille, j’ai un petit appartement. »

Studieux, le champion d’Europe 2016 se prépare en prévision d’une hypothétique reprise de la saison qu’il souhaite ardemment : « Je veux reprendre la saison, comme tout le monde mais il faut respecter les décisions du gouvernement », a-t-il lâché avec un souhait fort : « Finir bien pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine ».