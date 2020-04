LOSC – Coronavirus : José Fonte valide la baisse des salaires

true

Conscient que le LOSC joue sa survie actuellement, José Fonte est solidaire de son club et accepte la baisse de salaire imposée.

Face à la crise sanitaire du coronavirus, les clubs de Ligue 1 tentent de s’organiser au mieux et de parer au plus pressé. Forcément, la question des salaires des joueurs et entraîneurs du championnat est épineuse. Les formations de l’élite, sans revenus depuis la suspension des compétitions, ont du mal à joindre les deux bouts et des discussions ont été menées pour baisser les salaires et ainsi permettre aux clubs de survivre.

Des baisses « normales et logiques »

Financé sur des crédits et disposant d’un modèle économique basé sur le trading, le LOSC se retrouve fortement impacté par cette affaire. Très impliqué à la LFP pour tenter de trouver une solution de sortie de crise, Gérard Lopez a, en attendant, demandé à ses hommes de faire des efforts. Capitaine des Dogues, José Fonte a notamment été consulté et il s’est plié à l’effort de guerre.

« Les capitaines ont eu une discussion avec le président et le directeur financier du LOSC. Les clubs sont touchés et le président a été clair : il a dit qu’il pouvait continuer à payer, mais qu’il sera obligé de réduire les salaires des joueurs et des autres salariés le mois suivant. L’argent ne rentre pas dans les caisses, et on doit le comprendre. Les baisses de salaires sont normales et logiques », a fait savoir le champion d’Europe 2016 dans des propos rapportés par « Record ».