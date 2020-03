LOSC : coronavirus, prévention, solidarité…les mots forts de José Fonte

true

Au travers d’un entretien accordé au site officiel du LOSC, le défenseur José Fonte, est revenu dans le détail sur les heures sombres que vivent aujourd’hui des millions de gens confrontés à l’épidémie de coronavirus. Des mots simples et forts.

Une période difficile

« On traverse une période difficile, très difficile même… Je le ressens. Habituellement, je suis quelqu’un de positif, mais avant notre déplacement à Brest (prévu le 14 mars dernier), je n’étais pas à l’aise avec la situation. Il y avait de l’inquiétude dans le vestiaire, je l’ai ressenti. Mais c’est normal, car avant d’être des joueurs professionnels, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des machines. »

Le foot au second plan

« Qui suis-je pour me plaindre ? Ce n’est pas le moment de penser à soi. Il ne faut surtout pas se montrer égoïste… Il faut voir plus loin et penser à tous ceux qui souffrent actuellement. J’ai joué au Portugal, en Angleterre, en Chine, en France maintenant, et ça me fait mal de voir autant de personnes malades. Je prie pour eux. Dans ces moments durs, le football, et le sport en général, passent au second plan. C’est logique. »

La prévention

« Au-delà du fait d’être sportif, je suis père de famille, j’ai deux enfants, Luca et Luna. Donc forcément, je fais très attention. On le fait ensemble. Je leur explique les gestes de prévention afin qu’on puisse tous se protéger. Ils sont très appliqués et ça me fait plaisir de voir ça aussi. C’est une prise de conscience collective. On a tous un rôle à jouer pour lutter contre ce virus. »

Un message à faire passer

« De rester forts, solidaires et surtout rigoureux. Je veux aussi que nos fans prennent soin de leurs proches. D’ailleurs, j’ai également une pensée pour tous les Lillois, car j’aime profondément cette ville depuis le premier jour de mon arrivée ici. J’espère que bientôt, je pourrais reprendre mes bonnes vieilles habitudes de balade dans le Vieux Lille (sourire). Cela voudra dire qu’on en aura terminé avec cette pandémie. Le sport reprendra alors toute sa place dans ma vie. »