LOSC : défaite en match amical face à Mouscron

Le LOSC disputait un nouveau match amical en ce mercredi 5 août. Résultat, une défaite 1-0 face au club belge de Mouscron.

Le LOSC disputait un nouveau match amical ce mercredi 5 août. Et la formation de Christophe Galtier, qui s’était récemment imposée face à Anderlecht (2-0), a cette fois connu la défaite contre un autre club belge, Mouscron. Le LOSC s’est incliné sur la plus petite des marges, 0-1, but inscrit par Badibanga.

Prochain rendez-vous, samedi contre l’AZ Alkmaar à 15h30.