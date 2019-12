LOSC : des nouvelles rassurantes pour Yazici, pas pour Ikoné

true

Yusuf Yazici, blessé à un genou lors du match perdu par le LOSC samedi à Monaco (1-5), a donné un signal positif sur ses maux à la sortie du vestiaire de Louis II.

Christophe Galtier avait raison d’être méfiant avant le choc à Monaco samedi. Quatre jours après avoir écrasé l’ASM en 8es de finale de la Coupe de la Ligue en Principauté (3-0), les Dogues ont à leur tour pris le bouillon sur la même pelouse en L1 (1-5).

Comment expliquer ce revers écrasant ? « On avait pourtant bien démarré, a résumé le coach du LOSC après la rencontre. Peut-être qu’on a pensé que ce serait facile. On a manqué de détermination sur le plan défensif, on a perdu trop de balles dans des zones importantes. On leur a donné des boulevards pour attaquer. C’était notre neuvième match depuis le 22 novembre, mais on ne peut pas lâcher comme ça, dans l’adversité on a été absents. »

Ikoné ne marchait pas normalement en quittant Louis II

Le LOSC a également reçu deux mauvaises nouvelles avec les sorties sur blessure de Jonathan Ikoné et de Yusuf Yazici. Le milieu turc s’est blessé à un genou en fin de match et n’a pas repris le jeu. L’Équipe précise toutefois qu’il marchait normalement en sortant des vestiaires. C’était loin d’être le cas d’Ikoné en quittant le stade monégasque…