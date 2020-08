LOSC, FC Nantes – Mercato : les Dogues ne voulaient pas de Bayat dans le dossier David

true

Si Mogi Bayat est bien intervenu pour faciliter le transfert de la Gantoise au LOSC de Jonathan David, ce n’était clairement pas une demande des Dogues…

Comme l’a annoncé le LOSC via un teasing il y a quelques minutes, Jonathan David (La Gantoise, 20 ans) s’est engagé avec le LOSC moyennant un transfert record compris entre 27 et 32 M€ en fonction du décompte des bonus ou non. Un deal XXL dans lequel a participé l’agent Mogi Bayat, très implanté en Belgique ou encore au FC Nantes.

Si la présence de Bayat, souvent présenté comme le directeur sportif officieux des Canaris, a fait tousser certains supporters nantais, elle n’a pas non plus ravi Lille et Gérard Lopez. C’est en tout cas ce qu’affirme le correspondant de « L’Equipe » dans le Nord Joël Domenighetti. Le LOSC a dû composer avec la présence du « super agent » à la demande du club de Gand, qui l’avait mandaté pour régler le transfert.

En revanche, Mogi Bayat ne serait pas intervenu dans les discussions salariales entre Lille et Jonathan David. C’est l’agent historique du buteur canadien Nick Mavromaras qui s’est occupé de cette partie du deal alors que les Buffalos, qui s’estimaient trahis, ne voulaient plus entendre parler de lui…