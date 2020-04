LOSC : Fonte est un bon capitaine même pendant le confinement !

true

Interviewé sur le site officiel du LOSC, Victor Osimhen a expliqué que José Fonte continuait d’assumer son capitanat depuis l’arrêt des compétitions.

Sur le site du LOSC, Victor Osimhen, l’international nigérian, a donné de ses nouvelles. « Je m’entraîne, je reste en bonne forme physique. Je suis les règles de sécurité et je suis certain que le confinement est la meilleure chose à faire actuellement. Le plus important, c’est de pouvoir suivre l’entraînement à la maison pour rester affûté. Mais une fois l’entraînement terminé, je me détends. Je parle avec mes proches, je joue aux jeux vidéo, je regarde des séries sur Netflix… Tiens, je crois d’ailleurs que j’ai vu toutes les séries possibles (rires). »

Le meilleur buteur des Dogues a aussi confié qu’il restait en contact avec ses coéquipiers, José Fonte en particulier… « Je parle avec mes partenaires. Je sais qu’ils vont bien et c’est l’essentiel. Le capitaine, José Fonte, vérifie qu’on reste tous bien en forme. C’est très important pour nous de l’avoir. La situation est difficile, mais nous sommes soudés. Et je suis heureux de pouvoir leur parler chaque jour lors de conférences téléphoniques car c’est important de garder le lien qui nous unit les uns les autres ». Des confidences qui montrent une fois de plus que Fonte est un exemple, à Lille.