LOSC : Gabriel, buteur… José Fonte livre quelques secrets du Mercato lillois

José Fonte, le défenseur central du LOSC, s’est confié au micro de TalkSport concernant le Mercato. En glissant quelques petits secrets.

Pilier de vestiaire du LOSC, José Fonte est bien placé pour connaître tous les petites histoires du Mercato lillois. La principale du moment est la situation de Gabriel. Alors que le défenseur brésilien semble se diriger vers Arsenal, José Fonte a confié tout l’intérêt que le défenseur porte à la Premier League. « Le rêve de tout le monde est de jouer en Premier League. Il m’a posé des questions à propos de la Premier League et ses clubs. Donc j’ai essayé de lui donner la meilleure et la plus honnête des opinions ».

Par la suite, le défenseur lillois a évoqué la quête d’un nouveau buteur. Et dans la lignée de son président, José Fonte semble estimer que les Dogues n’ont pas forcément de besoin. « Nous avons le buteur que nous voulions, Jonathan David. Nous avons signé Burak Yilmaz, le buteur turc, et nous avons un ou deux joueurs qui sont avec nous depuis quelques années. Dans ce secteur de jeu, je pense que nous sommes assez fourni ».

Une nouvelle forcément importante pour la presse britannique alors que le LOSC est toujours annoncé sur la trace du buteur des Glasgow Rangers. Une dernière recrue que José Fonte n’exclut d’ailleurs pas totalement. « Si un autre attaquant vient, s’il nous permet d’être meilleurs, nous serons très heureux », estime le défenseur qui précise qu’il pourrait y avoir « un ou deux départs et d’autres arrivées » d’ici la fin du Mercato.