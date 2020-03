LOSC : Galtier dévoile la clé du renouveau des Dogues

true

Le LOSC est peut-être l’équipe qui dégage le plus de certitudes depuis un mois. Malgré sa défaite contre l’OM à domicile, les hommes de Christophe Galtier dégagent une impression de puissance validée dimanche à Nantes (1-0). Cette bonne forme du moment semble coïncider avec la mise en place du 4-4-2 à plat mis sur pied par le coach du LOSC. Mais pas seulement.

👏 VOUS L’AVEZ ÉLU 👏 Et le Dogue du mois de février 2020 by @boulanger est…

👉👉 Loïc Rémy 👈👈 Laissez-lui un petit mot en commentaires, nous sommes sûrs qu’il lira chacun de vos messages 😉 pic.twitter.com/g3P2YVpxOb — LOSC (@losclive) March 2, 2020

Éliminés en coupe de la Ligue et en Coupe de France, les Dogues ne dégageaient pas une telle énergie lorsqu’ils jouaient tous les trois jours il y a encore un mois. La fraîcheur, l’explosivité, et cette envie de faire mal dans les duels sont désormais autant d’ingrédients qui font la marque de fabrique du LOSC en 2020.

« Ça nous a coûté physiquement la répétition des matches »

« Ça nous a beaucoup coûté physiquement la répétition des matches, a concédé Christophe Galtier dans les colonnes de L’Équipe. Les matches font progresser les joueurs et les séances d’entraînement font progresser le collectif. On a désormais entre quatre et cinq séances par semaine, on a du temps, les joueurs travaillent beaucoup et ont une grande envie de faire une bonne fin de saison. »