LOSC : Galtier donne des nouvelles fraîches d’Osimhen

Sorti après avoir fait un malaise face à l’AS Monaco en 8es de finale de la Coupe de la Ligue (3-0), l’attaquant du LOSC Victor Osimhen semble aller mieux. Foi de Christophe Galtier.

Le choc entre l’AS Monaco et le LOSC se joue depuis 19 minutes quand Victor Osimhen vient juste d’inscrire un but. Il s’apprête à le célébrer lorsqu’il fait un geste pour signifier un début de malaise. Le Nigérian s’allonge sur le dos entouré de membres du staff médical du LOSC.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Remplacé par Loïc Rémy et pris en charge par la Croix-Rouge, Osimhen a vécu tout le reste de la première période dans un coin de la piste d’athlétisme du stade Louis-II, avant d’être transféré dans un centre hospitalier de Monaco autour de 22 heures. Christophe Galtier, rassurant à la mi-temps, a donné de ses nouvelles au coup de sifflet final.

« Tout est rentré dans l’ordre »

« Il a eu un étourdissement et après des douleurs, a commenté le coach du LOSC dans L’Équipe en fin de soirée. On vient d’avoir des nouvelles. Tout est rentré dans l’ordre. On a échangé avec lui, il va bien. Est-ce que c’est un malaise vagal ou c’est plus important, on ne sait pas. J’attends le bilan médical. »