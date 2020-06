LOSC : Galtier parle Mercato et donne deux informations

true

En conférence de presse, l’entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, a abordé l’épineux dossier du Mercato. En donnant deux informations.

Au LOSC, aussi, la reprise se poursuit. Et si l’on en croit Christophe Galtier, son entraîneur, c’est dans la joie et la bonne humeur. Le technicien nordiste, qui a bien conscience que le Mercato risque encore d’être agité, a tenu à faire le point au sujet de deux éléments de son effectif.

Des propos retranscrits par le site lepetitlillois. « Pour ne citer personne, je me suis entretenu avec certains joueurs dont on pense qu’ils peuvent partir (…) Dans mon travail, je privilégie les joueurs qui sont susceptibles rester avec nous, c’est sûr. Pour les prolongations de Jérémy Pied et Loic Rémy, ça va se signer incessamment sous peu. On sera dans la même organisation, la même animation avec une défense à 4, la volonté de jouer le plus souvent possible avec deux attaquants. »

Galtier a par ailleurs indiqué que le LOSC partirait en stage au Portugal et souhaitait jouer 6 matches amicaux avant que la saison ne débute.