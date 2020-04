LOSC : Gérard Lopez compte son argent en cas de reprise 

true

Le président du LOSC Gérard Lopez, s’il reste confiant pour le prochain mercato, n’en oublie pas qu’une reprise du championnat pourrait aider les finances du club nordiste.

Gérard Lopez ne fait pas partie des présidents de club les plus inquiets vis-à-vis de la crise sanitaire. Le patron du LOSC estime que le marché des transferts se régulera de lui-même cet été et pense son club capable de vendre « trois à quatre joueurs » au mercato.

Il pourra donc donner libre cours à sa politique agressive de trading malgré le coronavirus. « Je pense qu’une éventuelle baisse des prix ne pénalisera pas le LOSC, car nous avons des jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel qui sont très demandés. Il n’y a que trois ou quatre joueurs qui devraient partir, pas dix, donc ça n’influera pas sur notre mercato », a-t-il martelé ce week-end.

Une reprise rapporterait 4,5 M€ de droits télé au LOSC

Cette confiance n’empêche pas le président du LOSC de compter ses sous en cas d’arrêt prématuré de la saison. À Lille, L’Équipe rapporte ainsi qu’une reprise rapporterait 4,5 M€ de droits télé mais l’absence de public « aurait un impact important sur la billetterie car nous sommes dans une année record en termes d’abonnements et de recettes guichets, regrette Lopez. Si on me parle de miracle et que l’on peut reprendre avec un stade plein, je signe, mais je crois qu’on en est loin. »