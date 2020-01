LOSC : Gérard Lopez conforte Christophe Galtier et met la pression aux joueurs !

true

Eliminé par Epinal (1-2), pensionnaire de National 2 hier en huitièmes de finale de Coupe de France, le LOSC a replongé dans ses travers. Un début de situation de crise que Gérard Lopez, le président nordiste, a beaucoup de mal à accepter.

Dans les colonnes de « L’Equipe », l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a tenu à renouveler sa confiance en Christophe Galtier, assurant que son coach n’était pas menacé malgré la mauvaise série : « Il est clair que nous ne sommes pas dans une bonne dynamique. Un coach a une responsabilité dans le management du groupe et pour amener des résultats. Mais je note que c’est aussi le même coach qui nous a menés à la 2e place de L1 la saison passée. Ce qui est certain, et je dis ça pour ceux qui penseraient autrement, c’est que j’ai l’intention qu’il aille jusqu’au terme de son contrat (juin 2021, NDLR) ».

Les joueurs mis face à leurs responsabilités

Gérard Lopez a également envoyé un message aux joueurs les moins impliqués actuellement : « Tout le monde est responsable. Il est grand temps que chacun se saisisse de ses responsabilités pour que les résultats changent. En tant que président, je n’accepterai pas la situation actuelle. Je me suis beaucoup battu pour ce club dans des moments difficiles. Ce n’est pas pour accepter que des gens n’en fassent pas autant ».

Après avoir rencontré les joueurs la semaine passé pour leur faire part de son « mécontentement », de sa « colère » et de son « absolue conviction que la responsabilité se trouve sur le terrain et dans le vestiaire », le boss du LOSC a remis le couvert dans le quotidien : « Je connais les qualités intrinsèques de ce groupe. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter le manque de résultat. Ou perdre ce genre de match. Ce n’enlève rien à la qualité du jeu d’Épinal qui m’a impressionnée. Ce que je ne peux pas admettre, ce que l’on joue le match que l’on a fait. On a l’impression que le groupe choisit ses moments pour bien jouer ».