LOSC : Gérard Lopez craint une bombe à retardement pour la L1

A l’occasion d’un entretien téléphonique en direct dans « Téléfoot » ce dimanche matin, Gérard Lopez est revenu sur la mise à l’arrêt de la Ligue 1 pour cause de pandémie de coronavirus Covid-19. A l’instar de nombreux dirigeants, le président du LOSC s’est positionné en faveur d’un report de l’Euro et d’une saison à finir en juin prochain.

« Si on doit jouer 10 journées en juin, on le fera »

« Un club qui a 23 ou 24 joueurs, même si ce n’est pas l’idéal, peut jouer 10 journées en un mois. Si on doit jouer dix journées durant le mois de juin, on le fera », a-t-il martelé. Pour lui, l’impératif est surtout de finir le championnat avant le 30 juin pour s’éviter l’explosion de la LFP : « Au 30 juin, de nombreux joueurs arriveront en fin de contrat.D’un point de vue réglementaire et pour des questions d’assurance, il faudrait finir le championnat avant cette date ».

« Si on en vient à cette décision, ça se finira probablement devant les tribunaux »

Gérard Lopez ne souhaite pas se mouiller quant à l’éventuelle impossibilité de finir l’exercice 2019-2020 dans les temps (saison blanche, positions figées au classement…) : « On ne peut pas parler de l’une ou l’autre des situations. Dans ce cas, on sera automatiquement face à des clubs qui auront des intérêts divergents. Je ne veux pas prendre position pour le moment sur cette question car dans tous les cas, si on en vient à cette décision, ça se terminera probablement devant la justice. Ce n’est pas l’idéal pour le football ».