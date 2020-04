LOSC : Gérard Lopez dévoile son plan pour sauver le football français

true

Le président du LOSC, Gérard Lopez, est en contacts avec des banques pour contracter un prêt de 500 M€ susceptible de sauver les clubs professionnels.

Pas du genre à intégrer les institutions du football, Gérard Lopez fait pourtant partie du club des neuf présidents qui réfléchissent à tous les moyens susceptibles de sauver le professionnalisme à la française. Le patron du LOSC a expliqué dans L’Equipe ce qu’il faisait et surtout qu’elle était son idée.

« Nous sommes neuf avec Nasser al-Khelaïfi (PSG), Jean-Michel Aulas (OL), Bernard Caiazzo (ASSE), Jacques-Henri Eyraud (OM), Nicolas Holveck (Rennes), Jean-Pierre Rivère (OGCN), Olivier Sadran (TFC) plus Loïc Féry (FC Lorient), qui nous a rejoints dimanche pour m’apporter sa compétence en matière financière. Il n’y a aucun divergence. On est dans l’entrepreneuriat, on fait valoir nos idées et nos réseaux, de façon moins contraignante. »

« On doit se faire un trésor de guerre. Mais pas un trésor de guerre dans une banque qu’on n’aurait pas le droit de toucher. Non, une ligne de crédit, de plusieurs centaines de millions d’euros, qu’on pourrait débloquer à l’issue d’un vote effectué par les clubs, dans une situation comparable à celle d’aujourd’hui. Une ligne de crédit qui renforcerait la Ligue et le foot français. »

Voici la une du journal L’Équipe ce mardi 7 avril. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/fLCV7V7sK7 — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 7, 2020

« On situe notre demande entre 300 et 500 M€. Le taux d’intérêt serait autour de 8%. Sur une durée de trois à cinq ans, cela coûterait 3 à 4 M€ à chaque club de L1 par an. Compte tenu de l’urgence, c’est acceptable. On discute avec les investisseurs. »