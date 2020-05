LOSC : Gérard Lopez en passe de faire un beau cadeau aux supporters ?

true

Milieu de terrain argentin très apprécié des supporters du LOSC entre 1999 et 2003, Fernando d’Amico aimerait revenir au club et le fait savoir.

En attendant de savoir à quoi va ressembler son mercato, quel joueur il va pouvoir vendre au prix fort pour ensuite recruter, Gérard Lopez a reçu une proposition alléchante. Elle émane de Fernando d’Amico, chouchou des supporters du LOSC entre 1999 et 2003. Lors d’un entretien sur la page Facebook du bar Le Temple, que le site Le Petit Lillois a retranscris, l’Argentin a rappelé que son rêve serait de retrouver les Dogues.

« Il y a deux ans, quand Lille était en difficulté, j’ai demandé des places à Gérard Lopez. Je lui ai demandé de descendre au vestiaire le dernier match. On parlait espagnol. Je ne le connaissais pas, il me dit : “Fernando, je suis en train de faire tout mon possible pour réussir ce projet. Si les joueurs me demandent n’importe quoi, je le donne. Je veux sauver le club”. Je lui ai dit “Président, c’est les supporters qu’ils faut aider. Il faut recoller avec les valeurs des supporters. Vous ne connaissez pas la force des supporters lillois”

🔊 ON Comme sur les terrains de foot, la victoire face au virus se fera unis 🙏 Si vous le pouvez, faites comme nous et venez en aide @FondationHPHF pour équiper les établissements de soin et maintenir le lien dans les familles ⏩ https://t.co/o1wED36JQL MERCI 👏 pic.twitter.com/FgaeAVvisU — LOSC (@losclive) April 1, 2020

« Je l’ai toujours dit, c’est mon rêve de revenir au club. Avec Gérard Lopez, on est connecté. Je n’ai jamais eu de rendez-vous avec lui. Après, je suis heureux dans ma vie actuelle, j’ai beaucoup de travail, je suis proche de ma famille. »