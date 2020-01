LOSC : Gérard Lopez fait une annonce rassurante concernant l’avenir du club

true

Rappelez-vous : il y a deux ans à la même époque, l’avenir du LOSC était des plus incertains. L’équipe était au fond du trou après la courte expérience Marcelo Bielsa et Gérard Lopez était dans l’incapacité de rembourser ses créanciers, faute d’éléments bankables dans son effectif.

La possibilité d’une éviction et d’une prise de contrôle des Dogues par une banque ou un fonds d’investissement était grande. Mais deux ans plus tard, tout va pour le mieux : Lopez a expliqué au Financial Times qu’il avait déjà remboursé 80 M€ des 130 M€ empruntés pour prendre le contrôle du LOSC.

Une réussite qui lui monte légèrement à la tête puisqu’il déclare : « Vous dire que nous sommes le meilleur club du monde dans le trading (les opérations financières) de joueurs ne serait pas très loin de la vérité ». C’est oublier que l’Ajax Amsterdam, le Benfica Lisbonne, le FC Porto ou le FC Séville ont des années d’avance en la matière.