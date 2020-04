LOSC : Gérard Lopez prend position pour la fin de saison

true

Pour le président du LOSC, Gérard Lopez, il est tout à fait normal que la Ligue 1 aille jusqu’à son terme une fois que la crise sanitaire sera passée.

Dans la longue interview accordée ce mardi à L’Equipe, le président du LOSC, Gérard Lopez, a évoqué sa mission actuelle. Celle-ci consiste à contacter les banques afin de contracter un emprunt global compris entre 300 M€ et 500 M€ qui permettra aux clubs professionnels français de faire face à la crise.

Mais le dirigeant des Dogues s’est également exprimé sur la fin de la saison, une fois que la crise sanitaire sera passée : « Je suis favorable à ce qu’on termine le championnat et je n’y vois aucune indécence. Il y a 300 familles qui vivent du LOSC et m’occuper de leur job, c’est m’occuper de faire rentrer de l’argent ».

« Or, si le championnat s’arrête, il n’y a quasiment aucune chance que beIN Sports et Canal+ honorent les contrats. Et si on arrête, on arrête où ? Chacun défendra son cas et on ira devant les tribunaux. L’UEFA aimerait que les championnats se terminent le 3 août, notre staff dit qu’il faut trois semaines pour préparer l’équipe : si on reprend l’entraînement vers le 25 mai, on peut reprendre le championnat mi-juin, finir la saison le 3 août et enchaîner sur la suivante. Mais, de toute façon, le calendrier international régente tout, la FIFA et l’UEFA trancheront. »