LOSC : Gérard Lopez résigné à une fin de saison à huis clos

Le président du LOSC, Gérard Lopez, constate qu’il sera difficile de faire autrement que de terminer la saison de L1 devant des tribunes vides.

En annonçant lors de son allocution de lundi qu’aucun grand rassemblement ne pourrait se produire en France avant la mi-juillet, le président de la République, Emmanuel Macron, a indirectement annoncé que la fin de saison de L1 se disputerait à huis clos. Une mesure que tous les acteurs du football regrettent mais à laquelle ils doivent se plier vu la catastrophe sanitaire qui se produit partout sur la planète.

Le président du LOSC, Gérard Lopez, n’a pas dit autre chose au micro de France Bleu hier soir : « Le football appartient à ceux qui y participent et on les respecte : les spectateurs, les sportifs mais aussi les autres employés du club on en a pratiquement 300 et c’est la balance qui doit être adéquate ».

« Est-ce que je préfère un match stade rempli avec nos virages présents à un match à huis clos ? La question ne se pose même pas ! Mais on a en tant que club une responsabilité vis-à-vis de nos employés, de nos fournisseurs et on ne peut pas juste se focaliser sur la partie foot plaisir. Et je dis malheureusement car le foot devrait être du plaisir. »