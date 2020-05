LOSC : Gerard Lopez serait passé aux actes pour retenir Luis Campos

true

Alors que Luis Campos, le grand architecte du projet du LOSC, aurait demandé son départ du club, Gerard Lopez serait en train d’œuvrer en coulisses.

C’est un tremblement de terre qui a agité la sphère LOSC ces derniers jours. RMC a révélé que Luis Campos, le conseiller sportif des Dogues, aurait demandé à être libéré de son engagement avec le club via sa société de scouting.

Une demande qui s’explique par plusieurs sujets de discorde avec le club. Des inimitiés avec certains dirigeants, les contacts entre l’OM et Christophe Galtier sur un éventuel remplacement de Villas-Boas, et l’arrêt de la saison qui prive le LOSC d’une possible participation à la C1… Tout cela aurait profondément agacé l’exigeant portugais.

Néanmoins, malgré l’annonce de contacts avec l’AS Monaco ou Tottenham, Luis Campos n’est pas encore parti et il est avéré que Gérard Lopez souhaite le conserver. Ce qui aurait rapidement été suivi d’actes. Dans un article consacré à Luis Campos, SoFoot relaie une information de la Voix du Nord selon laquelle « Gérard Lopez lui aurait transmis une nouvelle proposition financière ». Reste à savoir si cela convaincra le Portugais de continuer sa mission si précieuse au LOSC.