LOSC : huis-clos, coronavirus… Les mots forts de Galtier avant Brest

Le point effectif

« A part Ikoné (suspendu), seuls Agouzoul, qui devrait reprendre la compétition avec la réserve la semaine prochaine, ainsi que Weah et Yazici, l’ensemble du groupe est opérationnel. »

Bien gérer le huis-clos

« On prépare ce match à Brest de manière normale. Par rapport à l’environnement de ce huis clos, on sait que ce sera particulier. Il faudra aller chercher une motivation différente, maintenir un bon niveau, faire attention aux paroles, y compris nous, les entraîneurs. »

Le football secondaire face au coronavirus

« Evidemment que c’est un sujet quotidien et que le monde du football n’est pas important dans ce qu’il se passe, qu’il devra se plier aux décisions du gouvernement. C’est une question de santé. Au quotidien, on fait très attention, on suit les recommandations de l’OMS. Mais on s’entraîne de manière normale. Il y a aussi beaucoup de discussions sur la quinzaine internationale qui arrive d’ici 8-10 jours. Rien n’est plus important que la santé. On se pliera aux décisions qui vont être prises et je suis convaincu qu’il y en aura des importantes. Le football ne représente rien par rapport à un problème de santé mondial. On voit ce qu’il se passe en Europe. »

Le LOSC veut croquer le Stade Rennais

« Rennes est devant, nous les chassons. Il reste 10 journées, 30 points. C’est beaucoup. Je ne sais pas si on réussira à rattraper cette équipe, mais on doit d’abord maintenir l’écart avec les concurrents. »

Un match à trois pour remplacer Ikoné

« Pour remplacer Jonathan Ikoné ce week-end à Brest, il y a trois options : Luiz Araujo, Nico Gaitan ou remettre un garçon comme Renato Sanches sur le côté droit. »

L’importance de Benjamin André

« Benjamin André rassure devant, derrière. C’est souvent lui qui déclenche le pressing à travers la parole, qui régule les temps forts, les temps faibles. Il a évidemment de l’expérience. C’est un repère pour les joueurs, au cœur du jeu, dans l’axe. »

