LOSC : Ikoné et Osimhen dominent un classement en L1

Les joueurs du LOSC Jonathan Ikoné et Victor Osimhen n’ont pas leur pareil pour presser les défenses adverses en L1, si ce n’est Angel Di Maria…

Opta a fait les comptes. L’agence de statistiques dévoile le classement des joueurs ayant récupéré le plus de ballons dans le dernier tiers adverse en Ligue 1 2019/20 et celui-ci est dominé par Jonathan Ikoné et Victor Osimhen.

27 – Joueurs ayant récupéré le plus de ballons dans le dernier tiers adverse en Ligue 1 2019/20 : 🇫🇷 Jonathan Ikoné – 27 🇳🇬 Victor Osimhen – 22 🇦🇷 Angel Di Maria – 22 Dogues. pic.twitter.com/tWYIExqsgH — Optajean (@OptaJean) April 11, 2020



Le premier totalise 27 ballons et le second 22. C’est Angel Di Maria (PSG) qui complète le podium (22 ballons récupérés dans le dernier tiers adverse lui aussi).