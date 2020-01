LOSC : José Fonte a une bonne raison d’y croire contre le PSG

true

Ce soir, le LOSC accueille le PSG avec la nécessité de faire un résultat pour ne pas terminer la journée à la 7e place, à six points de la Champions League. Problème : en face, c’est Paris et son dopage financier qui lui permet de recruter puis de conserver des stars alors que le reste de la L1 doit vendre pour survivre.

Le défenseur portugais des Dogues José Fonte a conscience de ce décalage, comme il l’a expliqué dans L’Equipe du jour. Mais il sait aussi que son équipe réaliser souvent de belles performances face aux grosses cylindrées du championnat, alors qu’elle a tendance à se relâcher contre les petites.

« On fait nos meilleurs matches contre les grandes équipes. On a été bons à Lyon et très mauvais à Dijon. Dès que les adversaires sont moins prestigieux, l’équipe répond moins, on est moins concentrés. On aimerait changer ça et il va falloir le faire. Contre Paris, chez nous, je ne suis pas inquiet. »